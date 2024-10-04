04 Ekim 2024, Cuma
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Erdek’te tarihi av... 207 kiloluk dev orkinos sahile çıkarıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde unutulmaz bir balıkçılık başarısına imza atıldı. Denizlerin usta balıkçıları, adeta efsanelere konu olacak bir av gerçekleştirerek tam 207 kiloluk dev bir orkinosu Erdek’in mavi sularından çıkarmayı başardı. Sahil kenarındaki operasyon, çevredeki balıkçılar ve tatilciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.