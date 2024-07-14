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Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi, ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı

İHA
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Giriş: 14.07.2024 15:49
Erciyes dağında yürüyüş yapan bir grup dağcı yürüyüş sırasında kaza geçirdi. Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.
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