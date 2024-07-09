Erciyes Üniversitesi’nde yeni müjde! KKKA aşıdında yeni gelişme

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi dünyada ilk olarak Faz-1 aşamasını geçerek faz-2 çalışmasına başlandı.

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