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Erciyes Üniversitesi’nde yeni müjde! KKKA aşıdında yeni gelişme

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.07.2024 18:44
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi dünyada ilk olarak Faz-1 aşamasını geçerek faz-2 çalışmasına başlandı.
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KKKA aşıdında yeni gelişme
KKKA aşıdında yeni gelişme
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