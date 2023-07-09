Ercan Havalimanı'nda test uçuşları bitti açılış için artık gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz’da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak” dedi.

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