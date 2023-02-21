21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Enkazdan vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa...

Enkazdan vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa...

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2023 09:36
Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.
Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu
Enkazdan vasiyeti çıktı
Enkazdan vasiyeti çıktı
Öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Fethiye’de tedirgin eden görüntü
Fethiye'de tedirgin eden görüntü
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Aleyna’nın sağlık durumu nasıl?
Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?
Mehmetçik deprem bölgesine helikopterle yardım taşıdı
Mehmetçik deprem bölgesine helikopterle yardım taşıdı
Mehmetçik vatandaşa botunu verdi
Mehmetçik vatandaşa botunu verdi
Hera sahiplerinin hayatını kurtardı
"Hera" sahiplerinin hayatını kurtardı
Taha Duymaz ile kız kardeşi yaşamını yitirdi
Taha Duymaz ile kız kardeşi yaşamını yitirdi
Yaşadığı dehşeti A Haber’de anlattı
Yaşadığı dehşeti A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster