21 Şubat 2023, Salı
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Enkazdan vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa...
Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.