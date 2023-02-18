18 Şubat 2023, Cumartesi
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Enkazdan kurtarılan “Ahmet abi” 3 ayda 3 kaza, 2 deprem atlattı
Enkaz altında kayda geçen çok sayıda görüntü çıktı ortaya. Onlardan biri de Ahmet Erol Yılmaz'a ait. İçinde bulunduğu duruma rağmen soğukkanlılığı ve kurtarma görevlisiyle arasında geçen diyalogla çok konuşuldu. O gün enkaz altından çıkarılan Yılmaz, hastane odasında o anların öyküsünü anlattı.