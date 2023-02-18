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Enkazdan kurtarılan “Ahmet abi” 3 ayda 3 kaza, 2 deprem atlattı

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Giriş: 18.02.2023 09:44
Enkaz altında kayda geçen çok sayıda görüntü çıktı ortaya. Onlardan biri de Ahmet Erol Yılmaz'a ait. İçinde bulunduğu duruma rağmen soğukkanlılığı ve kurtarma görevlisiyle arasında geçen diyalogla çok konuşuldu. O gün enkaz altından çıkarılan Yılmaz, hastane odasında o anların öyküsünü anlattı.
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