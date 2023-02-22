Enkazdan çıkartılan köpek ekibin yeni üyesi oldu! "Hayat" başka hayatları kurtaracak

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Antalya'nın Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından Hatay'da enkazdan çıkarılarak "Hayat" adı verilen köpek, sahiplenilerek başka canlar kurtarabilmesi için eğitime alındı.