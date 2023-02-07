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Enkazdan çıkarılan küçük çocuk: 'Ne oluyor ya ne oluyor'

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Giriş: 07.02.2023 11:54
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun şaşkınlığı kameraya yansıdı.
’Ne oluyor ya ne oluyor’
'Ne oluyor ya ne oluyor'
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