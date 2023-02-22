Enkazdan alıp çadırlarına astılar! Depremzede ailenin bayrak hassasiyeti herkesi duygulandırdı

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterirken asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan aile, ay yıldızlı Türk bayrağını enkazdan alıp çadırlarına astı.