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Enkazdan 149'uncu saatte çıkarılan depremzedenin ilk isteği turşu oldu

DHA
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Giriş: 12.02.2023 11:19
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 149. saatte sağ çıkarılan 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ün arama kurtarma ekiplerinden lahana turşusu istediği öğrenildi.
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