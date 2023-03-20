Enkazda bir parça hatıra arıyorlar! Enkazın içinde anılar kaldı

Deprem bölgesinde hala evinin enkazında bir parça anısını bulabilmek için bekleyenler var. Kimi bir fotoğraf, kimi bir kıyafet arıyor, ona sevdiklerini hatırlatacak. A Haber ekipleri Kahramanmaraş'ta o hüzünlü bekleyişi görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN