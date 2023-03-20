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Enkazda bir parça hatıra arıyorlar! Enkazın içinde anılar kaldı

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 11:54
Deprem bölgesinde hala evinin enkazında bir parça anısını bulabilmek için bekleyenler var. Kimi bir fotoğraf, kimi bir kıyafet arıyor, ona sevdiklerini hatırlatacak. A Haber ekipleri Kahramanmaraş'ta o hüzünlü bekleyişi görüntüledi.
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