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Enkaz altından babasına seslendi: Çok üşüyorum!

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Giriş: 08.02.2023 11:32
Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması yürekleri dağladı. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.
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