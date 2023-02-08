08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 10:02
Güncelleme:08.02.2023 10:03
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik ve 7.6'lık 2 deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken enkazdan sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. "Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi. İşte o anlar....
Kalplere dokunan görüntü
Kalplere dokunan görüntü
85 milyon tek yürek!
85 milyon tek yürek!
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
52. saatte sağ kurtarıldı
52. saatte sağ kurtarıldı
Depremzedeler İstanbul’da
Depremzedeler İstanbul’da
51 saat sonra gelen mucize
51 saat sonra gelen mucize
Yangın ne durumda?
Yangın ne durumda?
Umudun adı: Mehmet
Umudun adı: Mehmet
Depremden 45 saat sonra kurtarıldı
Depremden 45 saat sonra kurtarıldı
Enkazdan çıkan annenin ilk sözü!
Enkazdan çıkan annenin ilk sözü!
Enkaz altında Kur’an okudu
Enkaz altında Kur'an okudu
Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı
Türkaslan’ın eşinden yardım çığlığı
Daha Fazla Video Göster