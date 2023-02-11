Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler

Enkaz altında olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Bir yanda umutlu bir bekleyiş, diğer yanda ise en kötüsünün gerçekleşme ihtimali. Kahramanmaraşlı bir aile, işte o ihtimalleri düşünürken, bir video çekip helallik istedi. İşte o anlar…

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