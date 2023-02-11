11 Şubat 2023, Cumartesi
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Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler
Enkaz altında olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Bir yanda umutlu bir bekleyiş, diğer yanda ise en kötüsünün gerçekleşme ihtimali. Kahramanmaraşlı bir aile, işte o ihtimalleri düşünürken, bir video çekip helallik istedi. İşte o anlar…