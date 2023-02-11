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Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler

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Giriş: 11.02.2023 10:57
Enkaz altında olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Bir yanda umutlu bir bekleyiş, diğer yanda ise en kötüsünün gerçekleşme ihtimali. Kahramanmaraşlı bir aile, işte o ihtimalleri düşünürken, bir video çekip helallik istedi. İşte o anlar…
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