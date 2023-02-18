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Enkaz altında zorlu 48 saat! Gülümser Akti kurtarıldı ama 27 yıllık eşini depremde kaybetti

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 11:24
Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybetti. İki oğlunun sayesinde ayakta durmaya çalışan Akti, yaşadıklarını gözyaşları içinde A Haber’e anlattı.
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