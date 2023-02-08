08 Şubat 2023, Çarşamba
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Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı
Konya ve Amasya havalimanlarından Adıyaman'a giden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.