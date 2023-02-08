08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 11:34
Konya ve Amasya havalimanlarından Adıyaman'a giden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.
Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altından babasına seslendi
Enkaz altından babasına seslendi
50 saat sonra enkazdan Allah’ın selamıyla çıktı
50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı
Kalplere dokunan görüntü
Kalplere dokunan görüntü
85 milyon tek yürek!
85 milyon tek yürek!
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
52. saatte sağ kurtarıldı
52. saatte sağ kurtarıldı
Depremzedeler İstanbul’da
Depremzedeler İstanbul’da
51 saat sonra gelen mucize
51 saat sonra gelen mucize
Yangın ne durumda?
Yangın ne durumda?
Umudun adı: Mehmet
Umudun adı: Mehmet
Depremden 45 saat sonra kurtarıldı
Depremden 45 saat sonra kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster