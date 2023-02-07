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Enkaz altında kalan anne Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz sağ kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2023 13:07
Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkılan bina enkazının altında kalan 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.
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