23 Şubat 2023, Perşembe
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Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor! 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor
Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise dağ gibi yükseliyor.