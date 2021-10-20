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Engincan Ural iki kadınla otele gitti kameraları karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

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Giriş: 20.10.2021 13:59
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle gündeme gelmişti. Önceki akşam Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenen Ural, Taksim'de bir otele gitti. Mal kabulden otele girmeye çalışan ve kameralarla köşe kapmaca oynayan Engincan Ural, 'Aksini yazarsanız büyük olay çıkartırım' diyerek tehditler savurdu.
Engincan Ural kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı
Engincan Ural kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı
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