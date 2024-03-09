Enginar hasası başladı! Bu yıl rekolte nasıl?

İzmir'de enginar hasadı başladı. Peki bu yıl rekolte nasıl? Enginarın faydaları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan üretici Önder Mutlu anlattı.

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