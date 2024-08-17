17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu? Polat çifti davasında gizli tanığın ifadesi şoke etti | KKTC detayı
Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 9,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala gizli tanığın mektubu gündeme bomba gibi düşerken, ifadeleri de ortaya çıktı. Tanık E.Ç., savcılığa Engin Polat'ın kara para trafiğine nasıl dahil olduğunu, kazanılan dev paranın gizlenme sürecini ve KKTC'ye nasıl aktarıldığını tek tek anlattı.