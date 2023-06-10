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Engellilere özel 'erişilebilir yaya butonları'

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2023 11:12
Kayseri'de 'erişilebilir yaya butonları' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu bölgelere konulan butonlar sayesinde, görme engelliler daha güvenli bir şekilde yolu karşıya geçebilecek.
Engellilere özel ’erişilebilir yaya butonları’
Engellilere özel 'erişilebilir yaya butonları'
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