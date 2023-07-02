02 Temmuz 2023, Pazar
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Engellilere Özel Eğitim Merkezi
Engellilerin yaşam boyu eğitimleri için geçen yıl birçok ilde eğitim merkezleri açıldı. İşte bunlardan biri de İzmir'de faaliyete başladı. engelliler el işi sanatlarından aşçılığa kadar açılan onlarca kursta biresel becerilerini geliştiriyor.