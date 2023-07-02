02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Engellilere Özel Eğitim Merkezi

Engellilere Özel Eğitim Merkezi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2023 11:37
Engellilerin yaşam boyu eğitimleri için geçen yıl birçok ilde eğitim merkezleri açıldı. İşte bunlardan biri de İzmir'de faaliyete başladı. engelliler el işi sanatlarından aşçılığa kadar açılan onlarca kursta biresel becerilerini geliştiriyor.
Kitap kenarına gizlenen hikayeler
Kitap kenarına gizlenen hikayeler
Engellilere Özel Eğitim Merkezi
Engellilere Özel Eğitim Merkezi
Türkiye’nin yaşayan çınarı: Alev Alatlı
Türkiye'nin yaşayan çınarı: Alev Alatlı
5 can alan makas dehşeti!
5 can alan makas dehşeti!
Makasçı katil!
Makasçı katil!
Avukat Dilara Yıldız’ı planlı katletmiş!
Avukat Dilara Yıldız'ı planlı katletmiş!
Öldüren yumruk kamerada
Öldüren yumruk kamerada
Klip çekimine çatışma baskını!
Klip çekimine çatışma baskını!
Tatilciler dönüş yolunda!
Tatilciler dönüş yolunda!
Tatilciler dönüş yolunda! A Haber ekipleri sıcak noktalarda
Tatilciler dönüş yolunda! A Haber ekipleri sıcak noktalarda
Gurbette buruk bayram sevinci
Gurbette buruk bayram sevinci
Ataşehir’de kırmızı ışık ihlali kazası
Ataşehir'de kırmızı ışık ihlali kazası
Daha Fazla Video Göster