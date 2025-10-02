Engelli vatandaşın evini satıp parayı kız arkadaşının hesabına aktaran emlakçı yakalandı

Antalya’da yüzde 91 engelli raporu bulunan bir vatandaşın evini 3 milyon 750 bin TL’ye satarak parayı kız arkadaşının hesabına aktaran emlakçı yakalandı. Adliyeye sevk edilen emlakçı tutuklanırken, kız arkadaşı hakkında da ev hapsi kararı verildi.

