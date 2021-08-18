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Engelli müzisyene darp ve tehdit! CHP'li belediye başkanından ölüm tehdidi

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Giriş: 18.08.2021 13:05
Güncelleme:18.08.2021 13:35
Adana'nın CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse pandemi yardımını reddeden bir müzisyeni telefonla aradı, kendine hakaretler yağdırdı ölümle tehdit etti. Olay bununla da sınırla kalmadı, Karaköse'nin akrabaları ağır engelli olmasına rağmen o müzisyeni öldüresiye darp etti.

Yüzdeyüz engeli bulunan müzisyen, Adana İmamoğlu Belediye Başkanının yakınları tarafından öldüresiye darp edildi. Düğünlerde müzisyenlik yapan Ömer Ünal, İmamoğlu Belediye binasına gitti, pandemi için yapılan yardımı istemediğini bildirdi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Kasım Karaköse Ünal'ı telefonla aradı kendisine hakaretler ve tehditler yağdırdı.

O anları anlatan Ünal, "Bana 10 kişi sardırıda bulundu, sonra da 20 kişiye çıktı, onları duyan geldi, polis beni ellerinden zor aldı. Telefonumu gasp ettiler telefonumda ses kayıtları deliller var diye." ifadelerini kullandı.

Ömer Ünal, İmamoğlu oto sanayi sitesinde tamir için sıra beklediği sırada başkan Kasım Karaköse'nin yakınları tarafından ikinci kez saldırıya uğradı.

Müzisyen Ömer Ünal konuyu yargıya taşıdı.

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