12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Engelli genci soydu, kendini yerden yere vurdu, kamyonet ezdi
Şişli’de işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etti. Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.