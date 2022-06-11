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Engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2022 11:40
Malatya'da bulunan bir kurs merkezinde görme engelliler Braille Alfabesi ile işitme engelliler de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme imkanına kavuşuyor. Kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim'i öğrenme azmi ise herkese örnek oluyor.
Engelli bireylerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme azmi
Engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmi
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