Engelli bireylerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme azmi

Malatya'da bulunan bir kurs merkezinde görme engelliler Braille Alfabesi ile işitme engelliler de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme imkanına kavuşuyor. Kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim'i öğrenme azmi ise herkese örnek oluyor.