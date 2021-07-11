11 Temmuz 2021, Pazar
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Engel tanımayan bir sporcunun başarı öyküsü! 32 kez Türkiye şampiyonu oldu
23 yaşındaki Uğurcan Özer'in, sol kolu küçükken geçirdiği kaza sonucu diğer koluna göre 23 santimetre kısa kaldı. Ancak bu kaza, Uğurcan'a engel olmadı. O şu anda paralimpik yüzme ve paratriatlonda, Türkiye'ye onlarca başarı getirmiş milli bir sporcu. Hikayesini A Haber muhabiri Damla Karasu'ya anlattı.