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Engel tanımayan bir sporcunun başarı öyküsü! 32 kez Türkiye şampiyonu oldu

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 10:09
23 yaşındaki Uğurcan Özer'in, sol kolu küçükken geçirdiği kaza sonucu diğer koluna göre 23 santimetre kısa kaldı. Ancak bu kaza, Uğurcan'a engel olmadı. O şu anda paralimpik yüzme ve paratriatlonda, Türkiye'ye onlarca başarı getirmiş milli bir sporcu. Hikayesini A Haber muhabiri Damla Karasu'ya anlattı.
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