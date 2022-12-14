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Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma! Uzmanlardan artan kış enfeksiyonlarına uyarı

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Giriş: 14.12.2022 15:44
Kış aylarının gelmesiyle birlikte artık her birimiz kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladık. Hal böyle olunca, adını duyduğumuz ya da duymadığımız 4 enfeksiyon türünün yayılımı da hızla artmaya başladı. Uzmanlar ise bu hastalıklara davetiye çıkarmamak için "4’lü korumaya dikkat çekti. İşte detaylar...
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Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
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