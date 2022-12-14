14 Aralık 2022, Çarşamba
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Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma! Uzmanlardan artan kış enfeksiyonlarına uyarı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte artık her birimiz kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladık. Hal böyle olunca, adını duyduğumuz ya da duymadığımız 4 enfeksiyon türünün yayılımı da hızla artmaya başladı. Uzmanlar ise bu hastalıklara davetiye çıkarmamak için "4’lü korumaya dikkat çekti. İşte detaylar...