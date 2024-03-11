11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Endonezya’da yağış felakete yol açtı: 21 ölü! 7 kişiden haber yok

Endonezya’da yağış felakete yol açtı: 21 ölü! 7 kişiden haber yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 09:03
Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli yağış sele, sel toprak kaymasına yol açtı. Can kaybı 21, 7 kişiden ise haber alınamıyor. 80 bin kişi de sığınaklar girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de parkta dehşet: 1 ölü
İzmir'de parkta dehşet: 1 ölü
Cinayet gibi kazada yeni ifadeler!
Cinayet gibi kazada yeni ifadeler!
Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem
Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem
Nostalji severlerin ortak adresi!
Nostalji severlerin ortak adresi!
Ekibinden 30 milyon dolarlık kampanya
Ekibinden 30 milyon dolarlık kampanya
Yağış felakete yol açtı!
Yağış felakete yol açtı!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Öğrencisini ’Heimlich’ manevrasıyla kurtardı
Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Samsun’da köpek dehşeti
Samsun'da köpek dehşeti
Aile katliamında korkunç ayrıntı!
Aile katliamında korkunç ayrıntı!
Bakırköy’de Feci kaza kamerada!
Bakırköy'de Feci kaza kamerada!
Mahalle yoluna çığ düştü
Mahalle yoluna çığ düştü
Daha Fazla Video Göster