Endonezya’da yağış felakete yol açtı: 21 ölü! 7 kişiden haber yok

Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli yağış sele, sel toprak kaymasına yol açtı. Can kaybı 21, 7 kişiden ise haber alınamıyor. 80 bin kişi de sığınaklar girdi.

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