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Endonezya'da 6.2 büyüklüğündeki depremin şiddeti kamerada! Ölü sayısı 8'e yükseldi

DHA
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Giriş: 15.01.2021 11:04
Güncelleme:15.01.2021 11:23
Son dakika haberi... Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 8'e yükseldiği, 637 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG),merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

26 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiğini ifade etti. Yetkililer, olası artçı sarsıntıda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısında bulundu. Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezyada 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var | Son depremler ENDONEZYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ÖLÜ VE YARALILAR VAR | SON DEPREMLER

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