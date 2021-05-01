Endişelendiren görüntü! Büyükada'yı "salya" sardı

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.