Ender rastlanan anları vatandaş görüntüledi! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı

Türkiye'nin farklı noktalarında yaban hayatından görüntüler zaman zaman vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Şanlıurfa'da bir vatandaş nadir görülen hayvanın avını yediği anları bakın nasıl görüntüledi...

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