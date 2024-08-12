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Ender rastlanan anları vatandaş görüntüledi! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı

Ender rastlanan anları vatandaş görüntüledi! Vahşi doğa belgesellerini aratmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 13:27
Güncelleme:12.08.2024 13:28
Türkiye'nin farklı noktalarında yaban hayatından görüntüler zaman zaman vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Şanlıurfa'da bir vatandaş nadir görülen hayvanın avını yediği anları bakın nasıl görüntüledi...
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Ender rastlanan anlar! Vatandaş görüntüledi
Ender rastlanan anlar! Vatandaş görüntüledi
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