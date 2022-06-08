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Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı

AA
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Giriş: 08.06.2022 16:24
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eğitim dalışı yapan dalgıç polisler, Marmara Denizi'nde ender rastlanan 3 ahtapot ile kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.
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