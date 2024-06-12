En yaşlı ve en geç hacı adayları buluştu! Ayşe teyze ve Baybars bebek A Haber’de

Her yıl olduğu gibi en genç ve en yaşlı hacı adayları kutsal topraklarda buluştu. Hacı adaylarını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayşe teyze ve Baybars bebeğe bir de hediyesi vardı.

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