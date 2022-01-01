01 Ocak 2022, Cumartesi
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En yakınları sırtını döndü senelerce sokakta yaşadı! Hz. Kaab Camii ona kapılarını açtı
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. İşte insanlara ışık tutacak hayat hikayeleri…