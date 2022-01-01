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En yakınları sırtını döndü senelerce sokakta yaşadı! Hz. Kaab Camii ona kapılarını açtı

A Haber
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Giriş: 01.01.2022 13:10
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. İşte insanlara ışık tutacak hayat hikayeleri…
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En yakınları sırtını döndü!
En yakınları sırtını döndü!
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