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En üst kattaki evinde yangın çıkan vatandaş, alt balkona sarkarak kurtuldu

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Giriş: 23.07.2021 13:47
Güncelleme:23.07.2021 13:47
Denizli Pamukkale'de 5 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangında yaşam mücadelesi verildi. Evde alevler içerisinde mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki balkona atlayarak yanmaktan kurtuldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Asmalıevler Mahallesi'nde 5 bir binanın en üst katında yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

CAN HAVLİYLE KENDİNİ BALKONA ATTI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı. Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

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Alt balkona sarkarak kurtuldu
Alt balkona sarkarak kurtuldu
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