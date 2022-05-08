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En nadir türlerden… Okyanusun en gizemli canlılarından biri böyle görüntülendi

A Haber
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Giriş: 08.05.2022 09:40
ABD'den bilim insanları, son derece nadir görülen bir deniz canlısını kayda aldı. "Ejder balığı" olarak adlandırılan bu balık, son 30 yılda sadece 4 kez görüntülenebilmişti.
En nadir türlerden! Böyle görüntülendi EN NADİR TÜRLERDEN! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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