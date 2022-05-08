En nadir türlerden… Okyanusun en gizemli canlılarından biri böyle görüntülendi

ABD'den bilim insanları, son derece nadir görülen bir deniz canlısını kayda aldı. "Ejder balığı" olarak adlandırılan bu balık, son 30 yılda sadece 4 kez görüntülenebilmişti.

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