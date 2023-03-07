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En fazla nakil Ankara’ya oldu! 217 bin öğrencinin nakil işlemi tamamlandı

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Giriş: 07.03.2023 11:45
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afetten etkilenen 217 bin öğrencinin nakil işleminin tamamlandığını açıkladı. Bakan Özer'in paylaşımına göre deprem bölgesinden nakil en çok 29 bin 738 bin öğrenci ile Ankara'ya yapıldı.
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