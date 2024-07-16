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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 16.07.2024 13:03
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunuldu. En düşük emekli maaşının belli olmasından sonra sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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