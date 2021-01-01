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En düşüğü 113 lira! İşte 2021'in trafik cezaları

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Giriş: 01.01.2021 11:37
Güncelleme:01.01.2021 11:54
Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak. 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara ve alkollü araç kullananlara 1339 lira ceza kesilecek. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı...
En düşüğü 113 lira! İşte 2021'in trafik cezaları
En düşüğü 113 lira! İşte 2021'in trafik cezaları
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