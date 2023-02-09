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En doğru verileri onlar veriyor! Hayat kurtaran köpekler: Canlı ile cansız arasındaki koku farkını ayırt edebiliyorlar

İHA
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Giriş: 09.02.2023 09:32
6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'ye asrın felaketini getirdi. Deprem felaketinin 3. gününde arama-kurtarma çalışmaları büyük umutlarla devam ediyor. Bu çalışmalara en sağlıklı ve doğru veriyi eğitimli arama-kurtarma köpekleri aracılığıyla sağlanıyor.
En doğru verileri onlar veriyor!
En doğru verileri onlar veriyor!
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