En doğru verileri onlar veriyor! Hayat kurtaran köpekler: Canlı ile cansız arasındaki koku farkını ayırt edebiliyorlar

6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'ye asrın felaketini getirdi. Deprem felaketinin 3. gününde arama-kurtarma çalışmaları büyük umutlarla devam ediyor. Bu çalışmalara en sağlıklı ve doğru veriyi eğitimli arama-kurtarma köpekleri aracılığıyla sağlanıyor.