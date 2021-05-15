En çok vakanın görüldüğü illerden biri haritada yeşile döndü! Validen müjdeli haber

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada vaka sayılarına yansıyan rakamlara ilişkin müjdeli bir haber verdi. Tutulmaz “100 rakamına ulaştık. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Tutulmaz kurallara uyan ve dışarı çıkmayan vatandaşlara da teşekkür etti.