05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları En çok işçi aranan meslekler neler?

En çok işçi aranan meslekler neler?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2024 15:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini duyurdu. Buna göre, en fazla açık iş olan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, lojistik elemanı, temizlik görevlisi ve ayakkabı imalatçısı öne çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR yangını
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
Java kaplanı yaşıyor mu?
Java kaplanı yaşıyor mu?
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Tekirdağ’da fabrika yangını
Tekirdağ'da fabrika yangını
Binanın mimarı konuştu
Binanın mimarı konuştu
Beyoğlu’nda yangın paniği
Beyoğlu'nda yangın paniği
En çok işçi aranan meslekler neler?
En çok işçi aranan meslekler neler?
Bebek hasretleri sona erdi
Bebek hasretleri sona erdi
Hırka-i şerif ziyaretinde yoğunluk!
Hırka-i şerif ziyaretinde yoğunluk!
Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler!
Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler!
Boks ringine döndü
Boks ringine döndü
Burun ameliyatı oldu hayatı karardı!
Burun ameliyatı oldu hayatı karardı!
Daha Fazla Video Göster