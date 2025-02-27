Emsal başıboş köpek cezası! Önlem almayan tazminat ödeyecek

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili emsal bir karar çıktı. Konuyu yargıya taşıyan İstanbul'daki bir mahallenin imamı. Komşuları gibi o da saldırıya uğradı. Çözüm bulunması için belediyeye defalarca başvurdu. Sonuç alamayınca mahkemeye gitti. Sadece ilçe belediyesi değil büyükşehir belediyesi de tazminat ödemeye mahkum edildi.

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