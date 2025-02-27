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Emsal başıboş köpek cezası! Önlem almayan tazminat ödeyecek

Emsal başıboş köpek cezası! Önlem almayan tazminat ödeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 14:37
Başıboş sokak köpekleriyle ilgili emsal bir karar çıktı. Konuyu yargıya taşıyan İstanbul'daki bir mahallenin imamı. Komşuları gibi o da saldırıya uğradı. Çözüm bulunması için belediyeye defalarca başvurdu. Sonuç alamayınca mahkemeye gitti. Sadece ilçe belediyesi değil büyükşehir belediyesi de tazminat ödemeye mahkum edildi.
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Emsal başıboş köpek cezası! Önlem almayan tazminat ödeyecek
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