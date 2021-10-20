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Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs davasında ilginç diyalog! Mahkeme hakimi Aşık’a “geçmiş olsun” dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.10.2021 14:23
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle yargılanan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı. Davada Emre Aşık'la mahkeme hakiminin diyaloğu dikkat çekti. Emre Aşık'ın olayı anlattığı esnada mahkeme hakimi "kimi vuracaklarmış" diye sorunca Aşık, "Beni" dedi. Mahkeme hakimi Aşık'a duruşma bitiminde "geçmiş olsun" diyerek ifadelerin ana mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
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