Emre Aşık’a hapis cezası! Çocuklarının boğazını sıktı

Olaylı şekilde ayrılan ve çekişmeli boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yeniden karşı kaşıya geldi. Sarnıç, babalarıyla birlikte kalan çocuklarının şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Çocuklarına şiddet uyguladığı kesinleşen Aşık’ın ve çocukların bakıcısının hapsine karar verildi.