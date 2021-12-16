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Emniyet’ten yılbaşı öncesi "zehir" operasyonu! Tam 31 ton içki ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 13:21
Son dakika haberine göre… Yurt genelinde sahte içki nedeniyle can kayıpları 28'e yükseldi. Yurt genelinde 24 kişi tedavi altında çoğunun durumu ağır. Öte yandan Emniyet’ten yılbaşı öncesi "zehir" operasyonu yapıldı. Yurt genelinde 31 ton 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Antalya'dan detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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