Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 12:22
Antalya-Serik yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunda normal şeridi kullanan sürücüler dur-kalk yaparak ilerlemeye çalışırken, çok sayıda sürücünün acil durumda ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş önceliği bulunan araçlar için ayrılan emniyet şeridini kullanması tepki çekti. Bu duruma kayıtsız kalamayan bir vatandaş trafikte beklerken yanından emniyet şeridini kullanarak geçen sürücüleri cep telefonu ile kayda aldı. Emniyet şeridi kullanmanın 38 bin TL olduğunu hatırlatan sürücü, "Yani biz malız burada, güvenlik şeridini sanki biz kullanmayı bilmiyoruz. Hiç geçmediyse 100 tane araç geçti. Aldım plakanı, senide aldım. Güvenlik şeridini kullanmak yasaktır. Cezası 38 bin TL, dayı kusura bakma senide aldım. Yani biz malız, siz uyanıksınız öyle mi? Dünyanın bir uyanıkları onlar, biz trafiği beklerken" sözleri ile emniyet şeridini kullanan sürücülere tepki gösterdi.
