Emniyet müdüründen şehit çocuğuna vefa

İl Emniyet Müdürü Aydın, Kayseri’de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında şehit olan polis memuru İbrahim Birol’un oğlu Can Birol’u öğrenim gördüğü Şehit Necmettin Bayraktar İlkokulu’ndan alarak evine bıraktı. Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Can Birol ve arkadaşlarına şapka dağıtırken, küçük çocukların mutlulukları da gözden kaçmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN